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Стефанчук закликав учасників Іберо-Американського форуму парламентів підтримувати притягнення РФ до відповідальності

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав учасників Іберо-Американського парламентського форуму підтримувати притягнення агресора – Російської Федерації – до відповідальності.

"Звернувся до учасників XII Іберо-Американського парламентського форуму в Мадриді, де беруть участь 22 країни-учасниці… Закликав парламенти Ібероамерики говорити про Україну, підтримувати наш суверенітет і територіальну цілісність, засуджувати російські злочини, сприяти поверненню незаконно депортованих українських дітей, підтримувати притягнення агресора до відповідальності та використовувати силу парламентської дипломатії", – написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

За словами Стефанчука, він також звернувся до тих, хто досі вагається.

"Я не прошу вас обирати між Україною і росією. Але я прошу вас обирати між принципами і свавіллям. Між правом на власну державу і правом її забрати. Між силою права і правом сили", – зазначив спікер.

Крім того, Стефанчук повідомив, що подарував господарям форуму та Іберо-Американському парламентському форуму українське видання "Премудрого гідальго Дон Кіхота з Ламанчі" Мігеля де Сервантеса. Він підкреслив, що ця книга була видана минулого року в одному з прифронтових українських міст – під повітряними тривогами, за браку електроенергії, у місті, яке щодня зазнає ударів.

 

#форум #парламенти #спікер
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