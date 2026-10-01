МЗС засудило атаки РФ на об'єкти ядерної галузі та науки України й закликало МАГАТЕ до чіткої відповіді на ескалацію – заява

Міністерство закордонних справ України засудило черговий акт російського ядерного терору після того, як 30 вересня російський ударний безпілотник упав на території Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві за 100 метрів від дослідницького ядерного реактора. У відомстві наголосили, що цей удар є продовженням системних атак РФ на об'єкти вітчизняної атомної галузі.

У заяві, опублікованій на сайті МЗС, зазначається, що протягом останніх днів російські атаки охопили одразу кілька ключових установ української ядерної галузі та науки. Під удар потрапили будівлі, які використовує АТ "НАЕК "Енергоатом". 28 вересня російський дрон уразив будівлю Президії Національної академії наук України: її значно пошкоджено, двоє людей загинули. Тепер ціллю став Інститут ядерних досліджень НАН України, на території якого розташований дослідницький ядерний реактор.

"Україна розглядає ці дії як продовження цілеспрямованого терору проти української ядерної науки", – йдеться у заяві.

У МЗС нагадали, що ще у 2022 році російські війська неодноразово обстрілювали Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" і пошкодили інфраструктуру ядерної установки "Джерело нейтронів".

"Росія систематично знищує умови для роботи науковців. Вона ставить під загрозу безпеку ядерних установок, за яку щодня відповідають українські фахівці. Ця ескалація потребує чіткої відповіді МАГАТЕ. Її мають підкріпити конкретні рішення держав і міжнародної наукової спільноти. Закликаємо Генерального директора МАГАТЕ однозначно засудити нову російську атаку й вимагати, щоб Росія негайно припинила такі удари", – закликали у МЗС.

У відомстві наголосили, що Росія не може руйнувати українські ядерні й наукові установи та водночас безперешкодно користуватися перевагами міжнародної співпраці в цій сфері.

"Закликаємо партнерів посилити санкції проти російського атомного сектору, зокрема проти "Росатому". Партнери мають також обмежити інституційну співпрацю з російськими науковими організаціями, зокрема їхню участь у міжнародних дослідницьких програмах і доступ до фінансування. Держави, які зберігають ядерну й наукову співпрацю з Росією, мають використати ці зв'язки, щоб тиснути на Москву". – йдеться у заяві.

Водночас наголошується, що Україна потребує додаткових спроможностей, щоб захистити об'єкти, яким і далі загрожують російські удари.

"Закликаємо партнерів прискорити постачання Україні систем протиповітряної оборони, ракет до них і засобів перехоплення ударних безпілотників. Оборонні заходи та санкційні рішення мають позбавити Росію можливості продовжувати ядерний терор і змусити її відповісти за ці атаки", – підкреслили у МЗС.

Як повідомлялося., РФ 30 вересня завдала удару БПЛА по території Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві, де розташований київський дослідницький реактор (ВВР-М). Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) назвала це черговим військовим злочином.

ДІЯРУ зазначила, що сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень, змін радіаційного фону не зафіксовано – його показники перебувають у межах природнього фону (0,16-0,20 мкЗв/год) і не змінювалися.

Інспекція пояснила, що з метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони, а його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки.