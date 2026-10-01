Третій АК оприлюднив свідчення росіян, взятих у полон під час операції "Вівальді"

Третій армійський корпус (3 АК) опублікував відео масової здачі росіян у полон, в якому своє рішення здатися окупанти пояснюють голодом, виснаженням, управлінським хаосом і погрозами з боку власних командирів; зазначається також, що у полон дедалі частіше потрапляють не піхотинці, а вузькі фахівці армії РФ.

"Третій армійський корпус опублікував відео масової здачі росіян у полон та їхнього спілкування з бригадним генералом Андрієм Білецьким. За три етапи операції "Вівальді" було захоплено живими понад 250 військових противника, серед них – десятки офіцерів. Рішення здатися окупанти пояснюють голодом, виснаженням, управлінським хаосом і погрозами з боку власних командирів, які під тиском Третього корпусу втрачають контроль над ситуацією", – йдеться у повідомленні пресслужби корпусу, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна".

У відео, яке оприлюднив корпус, полонені стверджують, що через відсутність провізії на позиціях змушені їсти кропиву, кору і полювати на диких тварин. Від зневоднення росіяни рятуються дощовою водою, а інколи й власною сечею. Поранених не евакуюють з позицій: єдиний шанс вижити – самотужки доповзти до точки евакуації. Під час розмови з командиром Третього армійського корпусу Білецьким один із російських офіцерів підтвердив, що особовий склад масово гине від виснаження та голоду. Ще одна причина полону – управлінський хаос у російських штабах, які під тиском Третього корпусу почали втрачати контроль над полем бою.

У полон дедалі частіше потрапляють не піхотинці, а вузькі фахівці. "Зараз у кількох російських полках почався розвал. Саме тому в полон потрапляє навіть не піхота, а пілоти БПЛА, мінометники, фахівці РЕБ. Ми піхоту в окопах зустрічаємо рідше, ніж спеціалістів", – заявив комкор Білецький.

Полонені офіцери РФ констатують: 8 місяців тому ситуація на напрямку різко змінилася – просування зупинилося і виконувати накази командування стало неможливо. Звертаючись до росіян, Білецький констатував: "Полон – найкраще, що з вами могло статися, бо найближчим часом ваші військові потраплять у ще більше пекло".

Як повідомлялося, за три сезони операції "Вівальді" Третій армійський корпус звільнив 176 км² на Лиманському напрямку, знищив понад 5 тисяч ворогів та захопив у полон 250 російських військовослужбовців.

В рамках цієї операції Третій армійський корпус протистоїть силам трьох російських армій: 20-ї загальновійськової армії рф, 25-ї загальновійськової армії рф та 1-ї гвардійської танкової армії рф. В результаті був зупинений наступ Угруповання військ "Запад", сформованого на основі військ Московського військового округу, противник був виснажений, розбитий та відкинутий назад.

20-та загальновійськова армія РФ є основним противником 3 АК відколи підрозділ Третьої штурмової бригади змінив місце бойових дій з Авдіївки на Борівський напрямок.

"За весь час участі у повномасштабному вторгненні 20-та армія під командуванням Юрченка відзначилася численними злочинами проти українського народу. В українських правозахисних базах даних і проєктах із документування воєнних злочинів Юрченка включено до відповідних реєстрів. В тому числі, зафіксований випадок, коли українських військовополонених стратили, використовуючи лопати. Факт страти був зафіксований тепловізором. Тодішній командувач армії доповів про цей інцидент вищому командуванню та виконавців страти було нагороджено (нагородив попередній командувач армії Алєг Мітяєв)", – йдеться у довідковій частині повідомлення 3 АК.

Зазначається, що особовий склад 25-ї загальновійськової армії РФ причетні до масових воєнних злочинів на території України, включаючи катування мирних жителів, страти полонених та терор цивільного населення на Харківщини у 2022 році, а окупанти з 1-ї гвардійської танкової армії РФ відзначилися численними воєнними злочинами проти цивільного населення та інфраструктури на Київщині, Сумщині, Харківщині.