Командир 30-го Корпусу морпіхів Делятицький стане командувачем морської піхоти ВМС ЗСУ

Командир 30-го Корпусу морської піхоти Дмитро Делятицький повідомив про передачу командування корпусом і перехід на посаду командувача морської піхоти ВМС ЗСУ.

"Я не прощаюся з морською піхотою. Я отримую інший рівень відповідальності та продовжуватиму службу разом із вами вже на посаді командувача морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України", – написав Делятицький у Facebook.

За його словами, за час командування 30-м корпусом було сформовано органи управління та посилено артилерійські, розвідувальні, інженерні, логістичні й безпілотні спроможності.

Він зазначив, що надалі має намір працювати над розвитком морської піхоти як єдиної системи, зокрема над підготовкою військовослужбовців, розвитком сержантського корпусу та забезпеченням підрозділів.