Зеленський: ліцеїсти мають стати гарантами безпеки мирної України

Президент України Володимир Зеленський привітав ліцеїстів зі складанням клятви та заявив, що вони мають стати гарантами безпеки мирної України.

"Ми дуже хочемо закінчити війну, і ми робимо все, щоб був мир в Україні, щоб гарантувати безпеку. І треба пройти цей шлях. Ми робимо все, щоб ви стали гарантами безпеки вже для мирної України", – сказав Зеленський, вітаючи ліцеїстів зі складанням клятви з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Він зазначив, що через вимоги безпеки щорічна традиція складання клятви відбувається у спеціальному форматі, але її продовження свідчить про незмінність українських традицій.

"Як би не намагалась Росія, їй не вдасться знищити наші традиції, українські мрії, нашу державу, нашу свободу і наше майбутнє", – заявив президент.