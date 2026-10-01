Росіяни за добу 30 разів обстріляли Дніпропетровщину, чотири людини поранені – ОВА

Російські окупанти протягом доби понад 30 разів атакували населені пункти Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
"Четверо людей дістали поранень", – написав Ганжа в телеграм-каналі.
Так, у Павлограді внаслідок удару понівечена адмінбудівля, сталися пожежі. Троє людей госпіталізовані. Жінка 67 років знаходиться на амбулаторному лікуванні.
На Нікопольщині противник бив по Нікополю, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємство, готель, приватні будинки, легкові та вантажний автомобілі.
У Синельниківському районі потерпали Богинівська і Миколаївська громади. Понівечені приватні оселі.
У Дніпрі внаслідок удару зайнялася пожежа.