Росіяни за добу 30 разів обстріляли Дніпропетровщину, чотири людини поранені – ОВА

Російські окупанти протягом доби понад 30 разів атакували населені пункти Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Четверо людей дістали поранень", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Так, у Павлограді внаслідок удару понівечена адмінбудівля, сталися пожежі. Троє людей госпіталізовані. Жінка 67 років знаходиться на амбулаторному лікуванні.

На Нікопольщині противник бив по Нікополю, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємство, готель, приватні будинки, легкові та вантажний автомобілі.

У Синельниківському районі потерпали Богинівська і Миколаївська громади. Понівечені приватні оселі.

У Дніпрі внаслідок удару зайнялася пожежа.