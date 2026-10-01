В Києві підвищили стипендії для студентів – КМДА

Київська міська рада ухвалила рішення про підвищення стипендій для учнів і студентів, які здобувають освіту за кошти бюджету Києва, з 1 вересня 2026 року, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Рішення дозволяє застосувати в Києві нові розміри стипендій, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2026 року № 1052 "Деякі питання стипендіального забезпечення". Постанова передбачає підвищення стипендій для здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за кошти місцевих бюджетів", – йдеться у повідомленні.

Як розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, мінімальна академічна стипендія для учнів закладів професійної освіти зросте з 1 250 до 2 500 грн, для студентів закладів фахової передвищої освіти – з 1 510 до 3 020 грн, а для студентів закладів вищої освіти – з 2 000 до 4 000 грн.

"Для учнів і студентів, які мають право на підвищені академічні стипендії, також передбачене збільшення виплат. Зокрема, у професійній освіті така стипендія зростає з 1 826 до 3 738 гривень, у фаховій передвищій – з 2 198 до 4 395 гривень, у вищій – з 2 910 до 5 820 гривень", – додав Мондриївський.

Крім того, зростуть також окремі соціальні та спеціальні стипендії. Для студентів закладів фахової передвищої освіти, які отримують президентську стипендію, розмір виплати збільшується з 7 600 до 15 200 грн, а для студентів закладів вищої освіти – з 10 000 до 20 000 грн.

Перерахунок здійснюватимуть із 1 вересня 2026 року. Видатки на виплату стипендій у період із вересня до грудня 2026 року вже передбачені в бюджеті Києва. Тому ухвалення рішення не потребує додаткових видатків та не впливає на показники бюджету міста.

За словами Мондриївського, це рішення дає можливість київським закладам освіти застосувати нові державні розміри стипендій уже з початку навчального року та здійснити відповідний перерахунок виплат з 1 вересня.