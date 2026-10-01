Гондурас став 52-м членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Гондурас приєднався до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і став її 52-м членом, повідомили в Bring Kids Back UA.

Як йдеться у пресрелізі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна", про приєднання Гондурасу оголосили під час Другої міжнародної конференції Pathways to Peace щодо повернення українських дітей, незаконно утримуваних цивільних і військовополонених, яка відбулася в Торонто за участю представників 83 держав і міжнародних організацій.

"Ми вдячні Гондурасу за приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Кожна нова держава-учасниця посилює наші спільні можливості та наближає нас до головної мети – повернення українських дітей додому", – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У Bring Kids Back UA зазначили, що в серпні до коаліції як 51-й член приєдналася Нова Зеландія.

За словами керівника Bring Kids Back UA Максима Максимова, розширення коаліції відкриває додаткові можливості для практичної співпраці з пошуку й повернення дітей, їхньої реінтеграції та міжнародної координації.