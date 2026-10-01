Під час виконання бойового завдання загинув український пілот МіГ-29

В четвер, 1 жовтня, під час виконання бойового завдання загинув український пілот, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою, пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Загиблий, капітан Мамбетов Марат Редванович, був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху", – додали в ПС ЗСУ.