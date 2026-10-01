Маск повертається до кола Трампа для дослідження війни в Пентагоні

Американський мільярдер генеральний директор SpaceX Ілон Маск разом із засновником Anduril Палмером Лакі та колишнім спікером Палати представників Ньютом Гінгрічем очолить 120-денне дослідження Пентагону про зброю й технології майбутніх воєн, повідомило видання Axios.

"Генеральний директор SpaceX Ілон Маск, засновник Anduril Industries Палмер Лакі та колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч очолять дослідження Пентагону майбутнього війни під назвою Project Meridian, оголосив у середу міністр оборони Піт Хегсет", – йдеться у повідомленні Axios на сайті у четвер.

Для Маска це перша офіційна консультативна роль в адміністрації Трампа після його конфлікту з президентом США минулого року та відходу з DOGE. Згодом Маск і Трамп відновили стосунки.

За словами Гегсета, Project Meridian має визначити, які сфери війни США повинні опанувати та які технології необхідно розробити, щоб зберегти військову перевагу в майбутньому.

Йдеться не про написання нової військової стратегії, а про пошук конкретних систем і озброєнь, які можуть знадобитися американським військовим через десятиліття. Палмер Лакі заявив Axios, що учасники проєкту мають думати не лише про війни, які вже тривають, а й про конфлікти 2030, 2050 і навіть 2100 років – і про те, що США повинні створювати вже зараз, щоб їх уникнути або мати перевагу.

До роботи також долучиться технологічний керівник Пентагону Еміль Майкл.

Зазначається, що компанії Маска і Лакі вже мають великі контракти з Пентагоном. SpaceX забезпечує значну частину американських запусків у сфері національної безпеки, а Anduril постачає системи радіоелектронної боротьби, перехоплювачі, ракетні двигуни та автономні бойові системи.

Project Meridian має представити підсумки за 120 днів. Очікується як відкрита частина звіту, так і секретний додаток. Паралельно Гегсет оголосив про створення окремого чотиризіркового командування, яке зосередиться на автономних і роботизованих системах та безпілотній війні.