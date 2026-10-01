Кандидата від України Симковича обрали до складу Підкомітету ООН із запобігання катуванням

Українського кандидата Антона Симковича обрали до складу Підкомітету ООН із запобігання катуванням на період 2027-2030 років, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Для України запобігання таким злочинам має особливе значення, оскільки українські військовополонені та незаконно утримувані Росією цивільні особи продовжують зазнавати катувань та інших форм жорстокого поводження в російському полоні та місцях утримання – з кричущим порушенням міжнародного права та основоположних стандартів у сфері прав людини", – заявив голова МЗС Андрій Сибіга, вітаючи Симковича з обранням до складу підкомітету.

Міністр наголосив, що Україна і надалі забезпечуватиме вагомий внесок у міжнародні зусилля із запобігання катуванням, посилення гарантій захисту прав осіб, позбавлених волі, та ефективне виконання міжнародних стандартів у сфері прав людини.

"Дякую державам-учасницям за підтримку кандидатури українського експерта", – додав Сибіга.