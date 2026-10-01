Більшість українців вважають, що влада робить недостатньо для прискорення вступу до ЄС

Більшість українців продовжує підтримувати вступ України до Європейського Союзу, однак половина вважає, що влада не виконує зобов'язання, щоб забезпечити якнайскоріший вступ, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"50% респондентів вважають, що українська влада не виконує свої зобов'язання, а 46%, навпаки, вважають, що виконує. Причому крайніх категоричних позицій дотримується меншість респондентів: лише 4% категорично впевнені, що влада повністю виконує зобов'язання, і водночас лише 16% категорично впевнені, що влада зовсім їх не виконує", – йдеться у звіті за результатами опитування, оприлюдненому в четвер.

Зазначається, що навіть серед респондентів, які заявили про повну довіру до чинного президента України Володимира Зеленського, третина або сумнівається (6%), або вважає, що влада не виконує зобов'язання (25%). Ще більше таких серед тих, хто "скоріше довіряє" – хоча 62% все ж відповідають, що влада виконує зобов'язання.

Серед тих, хто не довіряє президенту, більшість (71% у випадку тих, хто "скоріше не довіряє" і 77% у випадку тих, хто "зовсім не довіряє") відповідає, що влада не виконує зобов'язання (хоча значна частина – відповідно 26% і 19% – бачить виконання зобов'язань).

Серед основних факторів, які заважають руху України до ЄС, більшість респондентів назвала корупцію в органах центральної влади (32%) і те, що сам ЄС чи його окремі члени не бажають приймати Україну (29%).

"Серед інших причин називалися війна (15%), недостатня якість роботи уряду і парламенту (10%), опір реформам з боку окремих груп впливу (5%), недостатня незалежність судів і правоохоронних органів (3%)", – йдеться у звіті.

Опитування проводилося в період з 12 по 21 вересня 2026 року. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду територія) було опитано 1002 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на період опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.