Більшість українців підтримують проведення незалежного конкурсу під час призначення генпрокурора

Більшість українців висловили підтримку ідеї проведення незалежного конкурсу за участі іноземних експертів при призначенні генерального прокурора. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Більшість українців – 69% – підтримують проведення такого конкурсу. Не підтримують – 25% (решта 6% не визначилися із своєю думкою)", – йдеться у повідомленні в звіті за результатами опитування, оприлюдненому в четвер.

Зазначається, що навіть серед респондентів які заявили про повну довіру до діючого президента України Володимира Зеленського більшість, 58%, підтримали проведення такого конкурсу.

Аналітики відзначили також, що у серпні-вересні 2026 року також проводилося опитування про очікування від незалежного конкурсу за участі міжнародних експертів.

"Так, у разі такого конкурсу 56% зазначили, що у них зросте довіра до генерального прокурора, а у 53% зросте довіра до прокуратури в цілому (лише, відповідно, у 4% і 6% довіра знизиться; решта відповіли, що або не вплине на довіру, або не змогли визначитися із думкою)", – нагадали в КМІС.

Опитування проводилося в період з 12 по 21 вересня 2026 року. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1002 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.