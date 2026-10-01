Альтернативи метро для забезпечення пасажиропотоку в столиці немає – експерт

Ворог намагається повістю зупинити рух метрополітену через Дніпро, тоді як альтернативи метро для забезпечення пасажиропотоку в столиці немає, вважає експерт з транспортного планування, директор ProMobility Дмитро Беспалов.

"Це психологічна операція. Чому обрали саме Південний міст, а не міст Патона чи міст Метро? Саме тому, що він працює для метро під час жовтої повітряної тривоги. Загальний план був – розірвати місто, паралізувати рух, а коли побачили, що транспорт функціонує під час повітряних тривог, тому й поцілили, щоб повернути все у свій початковий план", – прокоментував він ситуацію агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Як наголосив Беспалов, зруйнувати сам міст "шахедом" складно, однак подібні удари, поза залежності від стану уражень, можуть досягти цілі – зупинення руху для пасажирів, оскільки час відновлення експлуатації метрополітену потребуватиме ряду експертиз.

"Альтернативи метрополітену де-факто немає. У нас немає даних по "зеленій" лінії, але ми робили оцінку по "червоній": у пік через міст Метро – це 10-15 тис. пасажирів за годину. Жодна паромна переправа чи річкові трамвайчики таке не забезпечать. Це вже не кажучи про наявність самого такого флоту", – каже експерт.

Як повідомлялося, київський міський голова Віталій Кличко підтвердив два влучання безпілотних літальних апаратів поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. За попередніми результатами огляду фахівці КП "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень споруди. Рух наземного громадського транспорту мостом відновлено. Разом з тим тривають обстеження конструкцій метро на цьому мосту. Наразі поїзди "зеленої" лінії курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".