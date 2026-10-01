Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Альтернативи метро для забезпечення пасажиропотоку в столиці немає – експерт

2 хв читати
Додати як джерело
Альтернативи метро для забезпечення пасажиропотоку в столиці немає – експерт

Ворог намагається повістю зупинити рух метрополітену через Дніпро, тоді як альтернативи метро для забезпечення пасажиропотоку в столиці немає, вважає експерт з транспортного планування, директор ProMobility Дмитро Беспалов.

"Це психологічна операція. Чому обрали саме Південний міст, а не міст Патона чи міст Метро? Саме тому, що він працює для метро під час жовтої повітряної тривоги. Загальний план був – розірвати місто, паралізувати рух, а коли побачили, що транспорт функціонує під час повітряних тривог, тому й поцілили, щоб повернути все у свій початковий план", – прокоментував він ситуацію агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Як наголосив Беспалов, зруйнувати сам міст "шахедом" складно, однак подібні удари, поза залежності від стану уражень, можуть досягти цілі – зупинення руху для пасажирів, оскільки час відновлення експлуатації метрополітену потребуватиме ряду експертиз.

"Альтернативи метрополітену де-факто немає. У нас немає даних по "зеленій" лінії, але ми робили оцінку по "червоній": у пік через міст Метро – це 10-15 тис. пасажирів за годину. Жодна паромна переправа чи річкові трамвайчики таке не забезпечать. Це вже не кажучи про наявність самого такого флоту", – каже експерт.

Як повідомлялося, київський міський голова Віталій Кличко підтвердив два влучання безпілотних літальних апаратів поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. За попередніми результатами огляду фахівці КП "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень споруди. Рух наземного громадського транспорту мостом відновлено. Разом з тим тривають обстеження конструкцій метро на цьому мосту. Наразі поїзди "зеленої" лінії курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

#пасажиропотік #метро #мости
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-27 рр. – Зеленський

Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-27 рр. – Зеленський

Україна та Європейська комісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026-2027 ро…

Читати
Зеленський повідомив про коригування системи реагування на загрози критичній інфраструктурі Києва

Зеленський повідомив про коригування системи реагування на загрози критичній інфраструктурі Києва

Систему реагування на російські атаки проти критичної інфраструктури Києва скоригували, також визначили необхідний перерозподіл ресурсів, повідомив п…

Читати
Головна цінність війська – люди, а перемога здобувається технологіями та розумом – Драпатий у День захисників і захисниць

Головна цінність війська – люди, а перемога здобувається технологіями та розумом – Драпатий у День захисників і захисниць

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий привітав військовослужбовців із Днем захисників і захисниць України, наголосивш…

Читати