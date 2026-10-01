Україна та Єврокомісія визначили формат і строки покриття фінансових та оборонних потреб на 2026-27 рр. – Зеленський

Україна та Європейська комісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб України у 2026-2027 роках, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є хороші результати нашого діалогу з Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб України в 2026 та 2027 роках. Визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг", – написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, надалі координація цієї роботи з Єврокомісією відбуватиметься щомісяця.

Також Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки суспільства.