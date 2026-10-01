Обвинувачений у вбивстві Фаріон Зінченко отримав довічне позбавлення волі

Шевченківський районний суд Львова оголосив вирок обвинуваченому у вбивстві філологині та громадської діячки Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку – довічне позбавлення волі.

"Колегія суддів ухвалила визнати винуватим Зінченка… у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, за пунктами 8, 14 ч. 2 ст. 1115 Кримінального кодексу України та призначити покарання за ч.1 ст. 263 – у вигляді 4 років позбавлення волі, за пунктами 8, 14 ч. 2. Ст. 115 Кримінального кодексу України – до довічного позбавлення волі… Шляхом поглинання менш суворого покарання біль суворим призначити Зінченку… покарання у вигляді довічного позбавлення волі", – йдеться у проголошеному в четвер вироку.

Трансляцію судового засідання із проголошенням вироку транслювало "Суспільне".

19 липня 2024 року у Львові біля власного будинку пострілом у голову було важко поранено відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Того ж вечора вона померла в лікарні.

25 липня 2024 року у Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного – 18-річного місцевого мешканця В’ячеслава Зінченка. За даними слідства, він ретельно готувався до злочину, орендував кілька квартир у Львові та вистежував жертву. Зінченку інкримінували умисне вбивство, вчинене у зв’язку з виконанням особою громадського обов’язку та з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Прокурори вимагали для нього довічне ув’язнення. Сам Зінченко свою вину не визнав. Його захист заявляв про фальсифікацію та відсутність прямих доказів.

Справа по суті розглядалася із лютого 2025 року.

Офіс генерального прокурора після проголошення вироку Зінченку повідомив в телеграм-каналі: "Під час судового розгляду сторона обвинувачення довела, що чоловік скоїв вбивство у зв’язку з виконанням потерпілою громадського обов’язку та з мотивів національної нетерпимості".

Зокрема, за інформацією прокуратури, засуджений дотримувався поглядів щодо нібито "національної дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою".

"Ірину Фаріон, відому своєю публічною позицією на захист української мови та культури, він сприймав як людину, яка нібито "розколює народну єдність", – зазначається в повідомленні прокуратури.

На цьому ґрунті, як пояснюють у відомстві, у Зінченка й виник умисел на вбивство, який він згодом реалізував, здійснивши смертельний постріл.

"Від самого затримання чоловік безперервно перебуває під вартою, де й залишатиметься аж до набрання вироком законної сили", – резюмується в повідомленні відомства.