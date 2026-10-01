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Київ планує запровадити доплати медикам, які виїжджають на місця влучань – мер

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Київ планує запровадити доплати медикам, які виїжджають на місця влучань – мер

Київська міська рада планує запровадити доплати медикам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучань російських окупантів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Київрада планує збільшити кошти на виплати столичним медикам. А саме – запровадити доплати медикам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучань під час атак ворога на Київ", – написав Кличко в Телеграм у четвер.

Мер зазначив, що медики першими прибувають на місця влучань, "працюють вдень і вночі, рятують здоров'я та життя людей".

Раніше директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан розповідала, що працівникам бригад екстреної медичної допомоги окрім зарплат надаватиметься безповоротна фінансова допомога за роботу під час повітряної тривоги, безпосередньо на місці ураження та на місці ураження під час повітряної тривоги (за вищою ставкою).

#виплати #медики #обстріл #кличко
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