SkyFall представив ударний безпілотник класу middle-strike із дальністю до 600 км Thor Hammer

Технологічно-оборонна компанія SkyFall представила Thor Hammer – свій перший ударний безпілотник класу middle-strike.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії SkyFall, платформа передбачає низку модифікацій із різною дальністю польоту. Наразі доступні версії до 350 та до 600 км.

У компанії зазначають, що Thor Hammer уже застосовується на фронті, несе бойову частину масою 40-50 кг і розвиває швидкість до 180 км/год. Залежно від конфігурації його вартість становить 25-30 тисяч доларів, що робить безпілотник економічно ефективним рішенням у сегменті middle-strike.

Розмах крила безпілотника – 3,5 м, довжина: 3 м. Максимальна висота – до 4000 м. Дальність польоту: до 350 та до 600 км залежно від модифікації борту. Оптика: денна та/або тепловізійна камера. Час розгортання 18 хв. Може оснащуватися осколковою, осколково-фугасною або іншими типами БЧ.

"Запуск безпілотника здійснюється за допомогою катапульти або ракетного прискорювача. Це дає можливість застосовувати систему як зі стаціонарних платформ, так і з мобільних пускових установок на базі вантажівок або іншого транспорту. Такий підхід забезпечує високу мобільність і дозволяє швидко переміщувати комплекс між позиціями", – йдеться у повідомленні.

Розробники розповіли, що дрон може бути оснащений Starlink або іншими захищеними типами зв'язку в залежності від завдань місії. Багаторівнева система навігації поєднує супутникове, інерційне та резервне позиціонування, що дає змогу продовжувати виконання завдання за умов протидії засобів радіоелектронної боротьби.

Thor Hammer автономно виконує політ за маршрутом завдання з трансляцією відео в реальному часі. На підльоті до цілі система сигналізує оператору, який ухвалює остаточне рішення щодо її ураження. Після підтвердження цілі система використовує технології штучного інтелекту та комп'ютерного зору для автоматичного коригування траєкторії руху. Наведення продовжується навіть у разі повної втрати радіо- або відеозв'язку.

Зазначається, що електроніка, яка використовується в Thor Hammer та забезпечує роботу ключових систем, є власною розробкою SkyFall. Паралельно R&D-команда працює над створенням двигунів для middle-strike безпілотників.

Thor Hammer також інтегрований з системою віддаленого керування SkyFall, що дозволяє здійснювати управління БпЛА з будь-якої точки світу.

SkyFall забезпечує повний цикл роботи з комплексом: серійне виробництво, власне програмне забезпечення, підготовку операторів і технічних фахівців у SkyFall Academy та цілодобове сервісне обслуговування.

До кінця року SkyFall планує наростити виробничі потужності до 5000 Thor Hammer на місяць. Водночас команда компанії працює над модифікацією з дальністю польоту понад 1000 км.

Відповідне відео "Інтерфакс-Україна" надала компанія.

До ключових продуктів SkyFall належать важкий бомбер Vampire, FPV-дрони Shrike, перехоплювач P1-SUN.