Стерненко закликав уже зараз зосередити зусилля на протидії малогабаритним крилатим ракетам РФ

Україна має вже зараз зосередити зусилля на протидії малогабаритним крилатим ракетам на кшталт "Бандероль" та "Дань-Т", застосування яких Росія масштабує, заявляє колишній радник ексміністра оборони України Михайла Федорова Сергій Стерненко в соціальній мережі X у четвер.

"Зараз від влади лунає багато заяв про роботу над протидією реактивним Шахедам. Перехоплювачі "реактивів" почали розробляти більше року тому, серійні вироби будуть цього року, але це буде тимчасове рішення, яке дасть нам виграти небагато часу", – написав він.

За словами Стерненка, іншою загрозою є малогабаритні крилаті ракети на кшталт "Бандероль" або "Дань-Т", які, на його думку, "значно небезпечніші за "шахеди" і мають більшу швидкість". "Противник їх вже масштабує. Буде тисячі застосувань. Проти них потрібні інші рішення", – наголосив він.

На думку Стерненка, одним із таких рішень можуть бути зенітні керовані ракети малого та ближнього радіусу дії. Частково потребу, за його словами, можна закривати поставками від партнерів, частково – налагодженням власного виробництва.

Водночас він вказав на нестачу в Україні критичних компонентів у великих кількостях, зокрема головок самонаведення та реактивних двигунів.

"Технології є у партнерів. Виробництва компонентів теж, але потребують масштабування. Наразі невідомо, чи ми як держава працюємо з партнерами в цьому напрямі. Принаймні, не бачив публічних заяв", – зазначив Стерненко.

Ще одним інструментом він назвав малу реактивну, зокрема навчальну, авіацію. На його думку, для перехоплення таких ракет необов'язково використовувати сучасні винищувачі, оскільки на світовому ринку є інші рішення, які можна відносно швидко імплементувати.

"Проблеми слід розв'язувати до їхнього виникнення та масштабування ворогом. Їх слід передбачати", – наголосив Стерненко.