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Зеленський доручив перевірити домовленості щодо постачання амуніції для F-16 і ракет ППО

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Зеленський доручив перевірити домовленості щодо постачання амуніції для F-16 і ракет ППО

Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та команда Офісу президента України проведуть оперативну перевірку домовленостей із партнерами щодо постачання амуніції для винищувачів F-16 і ракет для ППО та до п'ятниці мають підготувати оновлений графік постачань, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Перше: МЗС, Міністерство оборони та команда Офісу проведуть оперативну перевірку домовленостей із партнерами щодо забезпечення F-16 необхідною амуніцією. Так само і щодо постачання ракет для ППО – по кожній країні, по всіх угодах, по кожному пакету, і на завтра – оновлений графік постачання в Україну", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він наголосив на важливості того, щоб у жовтні поточного року в Україну були поставлені додаткові ракети.

"Станом на сьогодні деякі наші домовленості, які вже було погоджено з лідерами країн, досі ще не реалізовані на командному рівні", – зазначив президент.

Він подякував Німеччині, Норвегії, Фінляндії та всім іншим партнерам, які готові працювати максимально оперативно. Глава держави додав, що у середу та четвер комунікував із лідерами, "важливо прискорити команди".

#постачання #ппо #президент #f_16
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