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Зеленський повідомив про коригування системи реагування на загрози критичній інфраструктурі Києва

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Зеленський повідомив про коригування системи реагування на загрози критичній інфраструктурі Києва
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Систему реагування на російські атаки проти критичної інфраструктури Києва скоригували, також визначили необхідний перерозподіл ресурсів, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради.

"Повинні бути повністю реалізовані захисні рішення. Визначили необхідний перерозподіл ресурсів. Важливо, щоб місцева влада у Києві була готова до швидких рішень на підтримку людей", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент також повідомив, що щотижня по кожному регіону, по ключових містах у фіксується стан виконання планів стійкості.

"Є відставання в частині громад, і військове командування разом з урядовцями мають підготувати додаткові рішення для більшої безпеки робіт", – зазначив Зеленський.

Він додав, що очікує на доповідь прем'єр-міністра Сергія Корецького та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо кроків, які було визначено на селекторній нараді.

#київ #захист #президент #інфраструктура
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