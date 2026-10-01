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Бескрестнов заявив, що виявлений детонатор на російському БпЛА "Герань" є механічним і не містить складних датчиків

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Бескрестнов заявив, що виявлений детонатор на російському БпЛА "Герань" є механічним і не містить складних датчиків
Фото: https://www.facebook.com/Serhii.Flash

Детонатор, виявлений на російському ударному безпілотнику "Герань", є звичайним механічним пристроєм без сенсорів чи складних датчиків, заявив радник президента України Сергій (Флеш) Бескрестнов у дописі в соціальній мережі Facebook у четвер.

"З "Усами" на "Герані" розібралися. Це звичайний механічний детонатор. Усередині металева трубка та металевий стрижень, які при дотику до чого-небудь замикаються, і надходить команда на вибух", – написав він.

За словами Бескрестнова, принцип роботи пристрою є суто механічним і не передбачає використання сенсорів або складних датчиків.

"Все механічно просто, жодних сенсорів чи складних датчиків", – наголосив радник президента, оприлюднивши відповідні фотографії пристрою.

#детонатор #бпла #бескрестнов #герань
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