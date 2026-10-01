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У Києві відновили рух наземного транспорту через Південний міст – КМДА

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У Києві відновлено рух наземного громадського транспорту через Південний міст у звичайному режимі, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"За попередніми результатами огляду фахівці КП "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень споруди", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі автобуси №№ 22, 91 відновлюють рух через Південний міст і курсують за звичайними схемами руху.

Разом з тим тривають обстеження конструкцій метро на Південному мосту. Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково.

"Наразі поїзди "зеленої" лінії курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір", – додали в КМДА.

Як повідомлялося, київський міський голова Віталій Кличко підтвердив два влучання безпілотних літальних апаратів поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинено.

На момент удару в Києві діяв "жовтий" рівень небезпеки, невдовзі після цього було оголошено відбій повітряної тривоги. У місцевих пабліках поширювалися відео влучання російського безпілотника в опору або огорожу Південного мосту, а також кадри з вагона метро із сильним задимленням. Інформації про постраждалих унаслідок удару не було.

Внаслідок ворожої атаки поїзди Сирецько-Печерської ("зеленої", М3) лінії київського метро тимчасово курсують лише підземними ділянками. Також тимчасово було змінено маршрути автобусів №22 та №91 – вони рухалися через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

#київ #відновлення #рух #міст
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