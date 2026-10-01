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Бізнесмен Денис Штілерман спростував інформацію про загибель під час замаху поблизу Києва

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Бізнесмен Денис Штілерман спростував інформацію про загибель під час замаху поблизу Києва
Фото: https://firepoint.agency/

Співзасновник і керівник компанії Fire Point Денис Штілерман спростував поширені в ЗМІ та соціальних мережах повідомлення про свою загибель та загибель своїх охоронців унаслідок замаху поблизу Києва.

"Чутки про мою загибель, або загибель моїх охоронців трохи перебільшені))", – написав він у соцмережі X у четвер.

Раніше журналіст Сергій Ауслендер із посиланням на власні джерела повідомив про замах на керівника Fire Point неподалік української столиці, зазначивши, що Штілерман дістав легке поранення.

Офіційного підтвердження інформації про інцидент від правоохоронних органів наразі не надходило.

Компанія Fire Point є українським розробником і виробником рішень у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК), зокрема спеціалізується на створенні комплексів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), далекобійних засобів ураження та систем протиповітряної оборони / протидії БПЛА.

Продукція Fire Point постачається для потреб Сил оборони України та активно застосовується у зоні бойових дій. Денис Штілерман обіймає посаду керівника компанії та публічно репрезентує її технологічні розробки.

#замах #спростування #штілерман #fire_point
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