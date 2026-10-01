ЗСУ уразили місце зберігання та підготовки ударних БпЛА і склад РАО, підтверджено знищення складів "Рубікону"

Сили оборони України в середу та в ніч на четвер уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА в районі Донецька, склад ракетно-артилерійського озброєння біля Верхньокам'янки Луганської області, а також підтвердили знищення 23 вересня складів зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" у районі Волновахи Донецької області, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ в четвер.

У Генштабі зазначили, що ураження подібних об'єктів є одним із пріоритетних завдань Сил оборони України, спрямованим на зниження спроможностей російських окупантів застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України.

"У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА", – йдеться в повідомленні.

У межах операції також уражено пункт управління БпЛА противника в районі Покровська Донецької області, склад ракетно-артилерійського озброєння поблизу Верхньокам'янки Луганської області та район зосередження озброєння і військової техніки російських підрозділів у районі Тимошівки Запорізької області.

Окремо Генштаб повідомив про підтвердження знищення 23 вересня складів зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" у районі Волновахи Донецької області.