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Удар по Інституту ядерних досліджень у Києві є черговим військовим злочином РФ – ДІЯРУ

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РФ 30 вересня завдала удару БПЛА по території Інституту ядерних досліджень НАН України у Києві, де розташований київський дослідницький реактор (ВВР-М), і це є черговим військовим злочином, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"Удар БпЛА по території Інституту ядерних досліджень – це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію, та є черговою цинічною зневагою з боку росії міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки і військовим злочином", – йдеться в повідомленні ДІЯРУ у Facebook у четвер.

За її інформацією, внаслідок удару виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано, постраждалих немає.

ДІЯРУ зазначила, що сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень, змін радіаційного фону не зафіксовано – його показники перебувають у межах природнього фону (0,16-0,20 мкЗв/год) і не змінювалися.

Інспекція пояснила, що з метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони, а його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки.

"Інститут ядерних досліджень – провідна науково-дослідна установа в галузях ядерної фізики, атомної енергетики та радіоекології. Реактор ВВР-М використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики", – зазначила ДІЯРУ.

#атом #інститут #обстріл #ядерні_матеріали
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