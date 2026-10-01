Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти тіньового флоту РФ, обмеження охопили вісім суден та 23 особи

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, спрямований, зокрема, проти її тіньового флоту: обмеження введено щодо восьми суден, а також 23 фізичних та юридичних осіб, повідомляє уряд Великої Британії у четвер.

Зазначається, що санкції спрямовані, зокрема, проти суден тіньового флоту, кремлівських мереж дезінформації, а також осіб, причетних до катувань українських цивільних та індоктринації українських дітей.

"До них належать вісім осіб, причетних до свавільного затримання, катування та жорстокого поводження з українськими цивільними. Ці зловживання є частиною ширшої системи репресій на окупованих Росією територіях, де проти українських цивільних також застосовуються насильницькі зникнення та позбавлення доступу до правосуддя. Ще сім осіб підпадають під санкції за їхню роль в індоктринації та мілітаризації українських дітей, зокрема тих, яких депортували російські органи влади", – зазначається в повідомленні.

Ще сім осіб підпали під санкції за причетність до поширення прокремлівської дезінформації, серед них – четверо громадян Грузії. За даними британського уряду, їхня діяльність була пов'язана, зокрема, з легітимізацією російської окупації української території та роботою в російських окупаційних адміністраціях в окупованій Південній Осетії.

Окремі санкції запроваджено проти восьми суден, серед яких три судна тіньового флоту, два судна, що надають їм послуги бункерування, та три російські судна льодового класу. Зазначається, що деякі з суден, придбаних для підтримки російського тіньового флоту, почали експлуатуватися лише в липні цього року.

Щодо 23 фізичних та юридичних осіб застосовуватимуться санкції у вигляді замороження активів, обмеження трастових послуг та заборони обіймати посади директорів. Фізичним особам також буде заборонено в'їзд до Великої Британії. До восьми суден застосовуватимуться санкції у сфері судноплавства та торгівлі.

"Ми спрямовуємо санкції як проти доходів, які допомагають підтримувати агресію Росії, так і проти винуватців жахливих злочинів проти українських цивільних, зокрема дітей. Велика Британія не похитнеться у своїй підтримці України", – заявив міністр у справах Європи лорд Вуд з Анфілда.

Нові обмеження запроваджено на тлі посилення російських повітряних атак на Україну.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-target-kremlin-war-chest-propagandists-and-torturers