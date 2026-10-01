У Києві через наслідки атаки змінили маршрути поїздів "зеленої" лінії метро та наземного транспорту – КМДА

Через наслідки ворожої атаки поїзди Сирецько-Печерської ("зеленої", М3) лінії київського метро тимчасово курсують лише підземними ділянками, а автобуси №22 та №91 змінили маршрути та рухаються через Дарницький залізничний міст в обох напрямках, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Близько 11:30 під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил унаслідок вибухової хвилі. Пасажири та машиніст не постраждали. Скло й конструкції вагона не пошкоджені", – йдеться в повідомленні КМДА в Телеграмі, де також наголошується, що що поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду.

Поїзди "зеленої" лінії метро курсують на ділянках "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

Автобуси №22 та №91 курсуватимуть через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

Як наголошується, фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують стан споруди після атаки.

Як повідомлялося, київський міський голова Віталій Кличко підтвердив два влучання безпілотних літальних апаратів поблизу опорної частини Південного мосту в Києві, наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинено.

На момент удару в Києві діяв "жовтий" рівень небезпеки, невдовзі після цього було оголошено відбій повітряної тривоги. У місцевих пабліках поширювалися відео моменту влучання російського безпілотника в опору або огорожу Південного мосту, а також кадри з вагона метро із сильним задимленням. Інформації про постраждалих унаслідок удару не було.