На Херсонщині 15 організаторам незаконних виборів до Держдуми РФ повідомлено про підозру

Офіс генерального прокурора повідомляє про встановлення та заочне повідомлення про підозру у колабораційній діяльності 15 громадянам України, причетним до організації та проведення незаконних виборів до Державної думи РФ на тимчасово окупованих територіях України 18-20 вересня 2026 року.

В телеграм-каналі в четвер відомство інформує, що для організації і проведення незаконних виборів окупаційна адміністрація створила розгалужену систему незаконних виборчих органів та залучила до її роботи громадян України.

За даними прокуратури, серед встановлених організаторів – двоє керівників незаконно створеної окупантами "виборчої комісії Херсонської області", які координували роботу незаконних територіальних і дільничних комісій, реєстрацію кандидатів та організацію незаконних виборів, семеро керівників незаконниї "територіальних виборчих комісій" у Нижньосірогозькій, Іванівській, Новокаховській, Каховській, Каланчацькій, Генічеській та Голопристанській громадах.

"Вони організовували роботу дільниць, забезпечували їх бюлетенями та збирали проміжні відомості про кількість "голосів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно з повідомленням, підозру отримали шестеро очільників незаконних "дільничних виборчих комісій" у створеному окупантами Іванівському муніципальному окрузі, Верхньому Рогачику, Тавричанці, Роздольному, Новотроїцькому та Асканії-Новій. "Вони формували "списки виборців", організовували агітацію та залучали місцевих жителів до "голосування", – уточнюють у відомстві.

Окремою ланкою незаконного процесу, як зазначають у прокуратурі, були мобільні групи, учасники яких обходили будинки та залучали людей до незаконного волевиявлення.

За даними слідства, кожен із 15 підозрюваних виконував окрему функцію в єдиній системі, створеній окупаційною адміністрацією.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до організації та проведення незаконного виборчого процесу на тимчасово окупованій території області.