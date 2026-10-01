Кличко підтвердив два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту в Києві

Київський міський голова Віталій Кличко підтвердив два влучання безпілотних літальних апаратів поблизу опорної частини Південного мосту в Києві, наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинено.

"Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили", – повідомив Кличко в Телеграмі.

За інформацією міського голови, фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують стан споруди після влучань.

Як повідомлялося, раніше у четвер наголошувалося, що рух поїздів Сирецько-Печерською ("зеленою", М3) лінією київського метрополітену обмежено в четвер: поїзди не слідують через Південний міст після появи інформації про влучання ворожого дрона в опору мосту.

Раніше кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" інформував, що після влучань рух поїздів на лінії київського метро було обмежено – потяги курсували лише на ділянці від станції "Сирець" до станції "Видубичі". На станціях оголошували, що поїзди слідують з технічних причин, водночас у вагонах повідомляли про "червоний" рівень небезпеки, за якого рух мостом заборонений, тоді як на ескалаторах оголошували про "жовтий" рівень, за якого рух мостом дозволяється.

На момент удару в Києві діяв "жовтий" рівень небезпеки, невдовзі після цього було оголошено відбій повітряної тривоги. У місцевих пабліках поширювалися відео моменту влучання російського безпілотника в опору або огорожу Південного мосту, а також кадри з вагона метро із сильним задимленням. Інформації про постраждалих унаслідок удару не було.