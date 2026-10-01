Київрада планує збільшити видатки на оборону до 1,5 млрд грн та виділити 375 млн грн мобілізованим – Кличко

Київська міська рада на засіданні в четвер планує збільшити видатки на підтримку Сил безпеки та оборони України до 1,5 млрд грн, а також передбачити 375 млн грн на виплати мобілізованим у столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, спочатку на підтримку Сил безпеки та оборони України було передбачено 1 млрд грн, однак завдяки депутатам усіх фракцій, зокрема депутатам-військовим, цю суму вдалося збільшити ще на 260 млн грн – до 1 млрд 260 млн грн.

"Та, сподіваюся, ми сьогодні збільшимо цю суму до 1,5 млрд грн. Для цього в перерві засідання збереться бюджетна комісія, щоб ухвалити рішення про додаткові кошти", – зазначив Кличко.

Він також доручив депутатським фракціям і виконавчому органу протягом місяця опрацювати питання збільшення фінансування програми "Захисник Києва" та знайти оптимальні рішення в межах можливостей міського бюджету.

Крім того, за словами мера, сьогодні планується виділити 375 млн грн на виплати мобілізованим у столиці.

Київрада також планує збільшити видатки на виплати столичним медикам. Зокрема, пропонується запровадити доплати працівникам екстреної медичної допомоги, які виїжджають на місця влучань під час атак на Київ. "Медики завжди прибувають першими. Працюють вдень і вночі, рятують здоров'я та життя людей", – наголосив Кличко.

У межах програми "Турбота. Назустріч киянам" депутати мають збільшити видатки, пов'язані з виплатами людям, житло яких постраждало внаслідок російських обстрілів. Також пропонується запровадити нову одноразову допомогу цивільним, які отримали поранення внаслідок обстрілів, та членам родин загиблих цивільних.

Крім того, у межах програми "Підтримка киян – Захисників та Захисниць України" пропонується спростити процедуру отримання часткової компенсації за переобладнання житла для людей з інвалідністю внаслідок війни.

"Ми повинні і допомагати армії, і забезпечувати життєдіяльність столиці. Без популізму і політичних гасел. Відповідально та ефективно. Бо в умовах постійних атак ворога, в умовах пошкоджень житла, соціальних установ, об'єктів критичної інфраструктури столиця не повинна скотитися в занепад. Київ має вистояти і жити", – зазначив міський голова.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/7737

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