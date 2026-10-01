В Україні в наступні дві доби без опадів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту

В п'ятницю, 2 жовтня, в Україні без опадів, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі у південній частині 5-10°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вдень 14-19° тепла.

В Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 2 жовтня в Києві була зафіксована в 1890 році і склала 26,2° тепла, найнижча вночі – 2,5° нижче нуля в 1902 році.

В суботу, 3 жовтня, в Україні без опадів. У північно-західній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Вдень 14-19° тепла.

В Києві без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.