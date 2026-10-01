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Окупанти завдали удару по Південному мосту в Києві, рух "зеленою" лінією метро обмежено

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Рух поїздів Сирецько-Печерською ("зеленою", М3) лінією Київського метрополітену обмежено в четвер: поїзди не слідують через Південний міст після появи інформації про влучання ворожого дрона в опору мосту.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на станціях лінії оголошують, що з технічних причин поїзди слідують лише від станції "Сирець" до станції "Видубичі". В самому потязі кажуть про оголошений "червоний" рівень небезпеки (загроза ракетних ударів, за яких рух мостом заборонений), хоча на ескалаторі - про "жовтий" рівень (загроза дронових ударів, при яких рух мостом дозволяється).

У Києві на момент удару було оголошено "жовтий" рівень небезпеки, але невдовзі після удару було оголошено відбій тривоги.

У пабліках розповсюджують любительське відео удару російського дрона по опорі чи огорожі Південного мосту, внаслідок чого безпілотник вибухнув. Також розповсюджується відео з вагону метро, який слідує мостом, в салоні якого сильне задимлення. Інформації про постраждалих внаслідок удару наразі нема.

#київ #метро #обстріл #міст #південний_міст
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