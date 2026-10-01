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Зеленський про влучання російського БпЛА у школу в Києві: РФ повинна нести за це чітку відповідальність

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Зеленський про влучання російського БпЛА у школу в Києві: РФ повинна нести за це чітку відповідальність
Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має нести чітку відповідальність за влучання російського БпЛА у школу в Києві, де під час повітряної тривоги діти та вчителі перебували в укритті, а також закликав партнерів посилити тиск на РФ і надати Україні додаткові пакети підтримки.

"Російські виродки продовжують атакувати життя нашої країни, українських дітей, наші школи, і Росія повинна нести за це чітку відповідальність та отримувати відповіді на свої удари. Розраховуємо на додатковий тиск від партнерів на Росію і додаткові пакети підтримки для України. Працюємо щодо кожної такої домовленості. Дякую всім, хто допомагає Україні та українцям!" – написав Зеленський у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook у четвер.

За його словами, рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці влучання російського "шахеда" у школу. Під час повітряної тривоги діти та вчителі перебували в укритті, тому обійшлося без поранених.

Унаслідок влучання сталася пожежа на третьому поверсі школи, частково зруйнована стіна, пошкоджені вікна та двері.

#рф #атака #школа #соломянський
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