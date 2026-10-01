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Представники УЧХ ознайомилися з досвідом роботи громадських центрів Туреччини у зоні землетрусу

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Представники УЧХ ознайомилися з досвідом роботи громадських центрів Туреччини у зоні землетрусу
Фото: Червоний Хрест України

Представники Українського Червоного Хреста (УЧХ) ознайомилися з досвідом роботи громадських центрів Туреччини у зоні землетрусів.

"Представники Українського Червоного Хреста відвідали Туреччину для обміну досвідом у роботі та розвитку громадських центрів... Особливий інтерес викликав практичний досвід роботи громадських центрів у зоні землетрусу та їхня здатність швидко адаптувати послуги в умовах міграції чи масштабних надзвичайних ситуацій", – повідомили в УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Команда фахівців УЧХ ґрунтовно дослідила турецьку модель функціонування центрів, зокрема структуру управління, механізми роботи з волонтерами, комунікацію з місцевими філіями та інструменти збору інформації для аналізу потреб громад.

Зі свого боку делегація Українського Червоного Хреста презентувала турецьким колегам власну модель громадських центрів.

"Цей обмін (досвідом – ІФ-У) є стратегічно важливим для нашого товариства, адже здобуті знання допоможуть покращити координацію гуманітарних послуг на місцях, посилити спроможність організацій та впровадити нові підходи для забезпечення сталої й ефективної роботи громадських центрів в Україні у майбутньому", – зазначили в УЧХ.

#туреччина #тчху #учх
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