СБУ: у Запоріжжі затримано місцевих жителів 18 та 19 років, які за завданням ворога готували вбивство чотирьох українських військових

Контррозвідка Служби безпеки та Нацполіція запобігли серії замовних убивств у Запоріжжі: затримано двох агентів ФСБ РФ, які намагалися ліквідувати чотирьох військових Збройних Сил України, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в четвер українська спецслужба зазначає, що спецоперація із викриття російських агентів відбувалася за особистої координації очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада.

"Як з’ясувало розслідування, фсб рф планувала ліквідувати українських воїнів, заманивши їх нібито на «побачення» з жінками. Для цього російські спецслужбісти використовували фейкові акаунти на сайтах знайомств. Вони мали організувати для кожного українського воїна окрему "зустріч", - йдеться в повідомленні відомства.

За даними СБУ, на місці "побачення" на військовослужбовців ЗСУ мали чекати кілери ФСБ РФ.

В українській спецслужбі уточнюють, що за задумом ворога, один із агентів мав напасти на українських воїнів із мисливським ножем, а інший повинен був знімати процес на камеру телефона для «звіту».

Співробітники контррозвідки СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агентів в обласному центрі «на гарячому», коли вони шукали локацію для засідки.

"За матеріалами справи, завдання фсб виконували двоє завербованих місцевих жителів віком 18 та 19 років. У поле зору російської спецслужби вони потрапили, коли шукали «легкі» заробітки у Телеграм-каналах", - наголошується в повідомленні.

Після вербування фігуранти спочатку відстежили автомобіль українських захисників і підпалили його. Після цього, як зазначають у відомстві, ворог поставив агентам нове завдання – провести серію замовних убивств.

Згідно з повідомленням, фігуранти почали пошук місць для нападу, де було б легко організувати засідку. Серед пріоритетних локацій, які вивчали зловмисники, були околиці міста та гаражні кооперативи.

Встановлено, що за завданням РФ агенти придбали мисливський ніж, змінний одяг та гумові рукавиці. Після першого вбивства фігуранти планували позбутися цих речей, а потім придбати новий «комплект» для нових замахів.

"Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами їхніх контактів з фсб. Крім того, у них виявлено холодну зброю, травматичний пістолет із набоями та бойову гранату", - уточнюють в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.