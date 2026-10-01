Сили оборони уразили ціль у Чорному морі та кілька в РФ – Зеленський

Сили оборони завдали ударів по цілях противника в Чорному морі та на території РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уражено ціль у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об'єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він подякував всім українським захисникам, які працюють над тим, щоб повертати російську війну туди, звідки вона прийшла.

"Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну", – резюмував президент.