Військові можуть отримати в Армія+ знижки до 9 грн/л на пальне WOG за картками ПриватБанку

У застосунку Армія+ військовослужбовці можуть отримати знижки до 9 грн/л на пальне WOG за умови оплати картками ПриватБанку, що відповідають умовам пропозиції, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Знижки доступні в межах нового проєкту БІЛЬШЕ++, у якому бізнеси та банки об'єднують свої пропозиції, щоб користувачі Армія+ могли отримувати додаткові заощадження.

"Першу спільну пропозицію запускають ПриватБанк і WOG. За оплату карткою ПриватБанку, що бере участь у пропозиції, можна отримати знижку: 9 грн/л на бензин і дизель MUSTANG; 8 грн/л на бензин і дизель Євро5; 4 грн/л на газ", – зазначається в повідомленні, поширеному у четвер.

Знижка діє на 100 літрів пального щомісяця для кожного користувача. Після використання цього ліміту продовжує діяти стандартна знижка WOG у розділі "Плюси" без обмежень за кількістю літрів.

Для отримання знижки необхідно відкрити Армія+, перейти в розділ "Плюси" та обрати WOG, після чого перевірити в описі пропозиції, чи відповідає картка ПриватБанку її умовам. Далі потрібно згенерувати або оновити QR-код, показати його на касі та оплатити пальне відповідною карткою. Знижка застосовується безпосередньо під час розрахунку.

"Плюси" в Армія+ відкриті для нових співпраць. Банки, бізнеси та інші компанії можуть спільно створювати додаткові переваги для захисників і захисниць, зазначили в Міноборони.