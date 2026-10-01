Мовний омбудсмен з початку року застосувала більше штрафів, ніж за весь 2025р

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська від початку 2026 року вже винесла 689 постанов у справах про адміністративні правопорушення, з яких 344 із застосуванням адміністративних стягнень у вигляді попередження, 101 – штрафів.

Згідно з повідомленням Секретаріату уповноваженої, 18 штрафів винесено у розмірі 1700 грн, 41 – 3400 грн, 17 – 5100 грн, 2 – 6800 грн, 19 – 8500 грн, 4 – 11900 грн.

Зазначається, що найбільше постанов винесено по Києву (242), Одеській (189) та Харківській (85) областях.

"Отже, у 2026 році вже застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафів на загальну суму 479 400 грн (за весь 2025 рік – застосовано адміністративних стягнень у вигляді штрафів на суму 368 900 грн.)", – додали у омбудсмена.

Зокрема, найбільша частина постанов у 2026 році припадає саме на сферу обслуговування споживачів – 316 із 689 (46% усіх постанов).

Як повідомлялося, уповноважений із захисту державної мови наклав 127 штрафів за порушення мовного законодавства у 2022-2024 роках. Зокрема, у 2022 році накладено дев'ять стягнень на 27,2 тис. грн, у 2023 році – 21 стягнення на 85 тис. грн, у 2024 році – 97 стягнень на 360,4 тис. грн.

За 2025 рік уповноваженим було винесено 706 постанов по справах про адміністративні правопорушення, з яких 404 із застосуванням адміністративних стягнень у вигляді попередження, 95 – штрафів на суму 368,9 тис.

У середині грудня 2025 року мовний омбудсмен звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" шляхом внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. За її словами, символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб'єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм.

На сьогодні за перше порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено штраф від 3400 до 8500 грн, а за повторне – від 8500 до 11 900 грн.