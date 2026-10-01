"Укренерго" скасувало анонсоване на четвер обмеження промисловості та населення

Застосовувати у четвер погодинні графіки відключень побутових споживачів та обмежувати потужність промисловості, як було анонсовано у середу на тлі атак РФ, немає потреби, повідомила НЕК "Укренерго".

Водночас, за її інформацією в Телеграм-каналі, в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години, особливо з 17:00 до 22:00.

При цьому "Укренерго" зазначає, що внаслідок нових російських ударів на ранок без світла залишилася частина споживачів у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях.

Компанія наголосила, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів

Як повідомлялося, у середу, 30 вересня, після тривалої масованої атаки РФ, зокрема, по Києву та області, на четвер в окремих областях було анонсовано обмеження потужності промисловості з 08:00 до 21:00, а також погодинні графіки відключення е/е населенню з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 обсягом 0,5 черг (всього черг 6). Перед цим у Києві, Київській, Чернігівській та Житомирській областях були аварійні відключення е/е.