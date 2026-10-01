Мир з РФ не може бути бізнес-угодою – Залужний в День захисників і захисниць

Надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-24) Валерій Залужний привітав українських військовослужбовців з Днем захисників і захисниць України, та зазначив, що від них залежить майбутнє не лише України, але і західних демократій.

"Наші оборонці роблять все можливе й неможливе у надскладних умовах, навіть коли здається, що надії вже немає. Українці творять історію й протистоять набагато численнішому ворогу з усіма його ресурсами і технологіями вбивства. Особливу роль для майбутнього мають ветерани – ті, хто знає реальну ціну війни і миру, життя і свободи, за які доводилося віддавати найдорожче. Ветерани нагадують суспільству, що мир не можна купити бізнесовими угодами, продавши частину свободи і пам'яті про полеглих за неї", – написав Залужний у Facebook у четвер.

У своїй колонці на сайті "24 каналу" він зазначив, що війна РФ проти України є унікальною за своїми причинами та формами її ведення, але ще важливішими будуть її наслідки, "які ми отримаємо саме через помилки усіх опонентів, а не через реалізацію політик і стратегій".

"Унікальність полягає саме у впертому небажанні розуміти причинно-наслідкових зв'язків цієї війни заради уникнення можливості вплинути на цей результат. Попри широке коло залучених до цього процесу лідерів країн, виживає і унікальний маркетинг. Він, незважаючи на неочевидне небажання бачити майбутні дії, і далі заробляє гроші, які буквально падають з неба України. Вбиваючи при цьому щодня мирних жителів. І, звісно, попри явні загрози, про сучасний варіант індустріалізації – технологізацію – ніхто і не думає вести мову", – написав Залужний.

За його словами, доля війни "вирвана з рук стратегів та мислителів і передана солдату на полі бою", який вже не є заручником політичних амбіцій, а стає учасником "напівмаркетологічного процесу, де намагаються укласти якісь угоди, які були актуальні вчора, щоб не думати про завтра". "І саме цей солдат і є тією рушійною силою, яка може все зупинити", – наголосив ексколовнокомандувач.

Залужний також висловив здивування позицією ООН, як інституції, покликаної оберігати свободу. "Організація, що не лише досі захищає права країни-агресорки, яка щоденно вбиває, а й, як виявилося, організація, що саме цю свободу і незалежність не здатна захистити… Україна, всупереч усьому, особливо міжнародному праву і бажанню сучасних політиків, почала силою змінювати правила, бо іншого виходу не мала… Усі ці статути ООН, Гельсінські угоди, Віденська конвенція про право міжнародних договорів, Будапештський меморандум і пов'язаний з ним договір про нерозповсюдження ядерної зброї перестали діяти як запобіжники можливого розв'язання війни. Третьої світової війни", – наголосив він.

Дипломат наголосив, що Україна не торгує, "і жодні дипломатичні чи бізнесові здібності тут ні до чого, бо завершення однієї війни – це умови початку наступної".

"Потрібно визнати, що саме перемога України і буде перемогою демократії. Але це для декого складно, бо за це потрібно не тільки допомагати вижити, а й боротися. І почати треба з того, щоб не боятися назвати ворога ворогом, а не бізнес-партнером… Програти війну самим собі – це ще й втратити цивілізацію. Обмінявши її, наприклад, на рідкоземельні матеріали для роботів-вбивць. Раз і назавжди", – резюмував Залужний.