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Сили безпілотних систем у вересні знищували в середньому 445 військових РФ на добу – командувач СБС

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Сили безпілотних систем у вересні знищували в середньому 445 військових РФ на добу – командувач СБС

У вересні Сили безпілотних систем (СБС) верифікували в середньому 445 безповоротних та санітарних втрат живої сили противника на добу, що відповідає повному штурмовому складу одного батальйону, повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

"Кожні 194 секунди (3 хв 14 сек) вересня Птахи СБС детоксикували 1 хробака (13 358 шт., що на +25,35% більше, ніж у серпні (11 010)", – написав Бровді в Телеграм вранці в четвер.

За його словами, вересень був складнішим за серпень, однак продуктивнішим. "Птахи" СБС результативно уражали ворожу ціль кожні 42 секунди, загалом було зафіксовано 61 449 таких уражень.

Середньодобовий верифікований у Delta показник безповоротних та санітарних втрат живої сили противника у вересні становив 445 осіб, тоді як у серпні – 355.

"Все свідчить про те, що протягом жовтня чисельність живої сили противника на смузі неминуче зростатиме, заразом з втратами", – зазначив Бровді.

#оборона #сбс #втрати #оф
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