Чотирьом російським командирам повідомлено про підозру за ракетний удар по Кривому Рогу у 2024 р.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури встановлено чотирьох представників вищого військового командування ЗС РФ, причетних до планування та здійснення ракетного удару по центру Кривого Рогу в 2024 році, внаслідок чого постраждало 10 людей.

В телеграм-каналі в четвер Офіс генерального прокурора зазначає, що вранці 28 серпня 2024 року російські військові вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по цивільних об'єктах у центральній частині міста. "Унаслідок атаки постраждали 10 людей віком від 18 до 60 років", – нагадують у відомстві.

Ракетним ударом тоді було повністю знищено станцію технічного обслуговування автомобілів, пошкоджено готель, будівлі Фонду соціального страхування, окружної прокуратури, навчального закладу та гуртожитку, АЗС і багатоквартирні будинки.

"За даними слідства, до організації та здійснення удару причетні: генерал-полковник Олексій Кім – заступник начальника Генерального штабу зс рф, який здійснював загальне керівництво та координував роботу Центру з вогневого ураження; віце-адмірал Олександр Пєшков – заступник командувача угруповання військ рф з вогневого ураження, який керував плануванням та узагальненням пропозицій щодо удару, контр-адмірал Олексій Петрушин – начальник центру управління розвідкою, який забезпечив розвідувальними даними під час планування; полковник Дмитро Козловський – начальник ракетних військ і артилерії угруповання військ рф, який запропонував засіб ураження та передав команду на нанесення ракетного удару військовому підрозділу", – інформують у прокуратурі.

Російським командирам заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Досудове розслідування здійснюють слідчі Національної поліції України.