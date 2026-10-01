Профільний комітет рекомендує Раді прийняти у 2-му читанні законопроєкт про базову соціальну допомогу

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув поправки народних депутатів і підтримав до другого читання урядовий законопроєкт про запровадження базової соціальної допомоги (БСД).

"Базова соціальна допомога – це перший крок до нової моделі підтримки для сімей з низьким доходом, у якій головним критерієм для надання допомоги є не належність людини до певної категорії, а реальні потреби родини, її доходи та життєві обставини", – йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.

Зазначається, що нова система об'єднує розрізнені виплати в єдиний зрозумілий механізм і підсилює грошову підтримку комплексним супроводом: соціальними послугами, кейс-менеджментом і допомогою з працевлаштуванням.

Серед ключових змін: допомога розраховується на родину з урахуванням середньомісячного сукупного доходу та майнового стану членів сім'ї, а не призначається окремо кожному члену сім'ї за різними критеріями; розмір БСД вираховується індивідуально для кожної сім'ї – як різниця між базовою величиною для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом; законопроєкт поєднує грошову підтримку із соціальними послугами та заходами сприяння зайнятості; соціальний менеджер забезпечуватиме оцінювання потреб та організацію ведення випадку, а для непрацюючих працездатних членів сім'ї передбачатиметься персоналізована підтримка для повернення до економічної активності.

Як повідомлялося, 28 травня Верховна Рада підтримала в першому читання законопроєкт №15094 про впровадження базової соціальної допомоги.