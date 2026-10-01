Бутенко про влучання дрона РФ у школу в Києві: Це цинічний терор

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко констатує, що заклади освіти в Україні стали для РФ однією з постійних мішеней.

"Сьогодні вранці російський дрон влучив у чотириповерхову школу в Солом'янському районі Києва. Після влучання спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. На момент удару всі діти й працівники школи перебували в укритті. Постраждалих немає. Дякую педагогам і адміністрації закладу за чіткі й своєчасні дії", – написав Бутенко в телеграм-каналі у четвер.

Міністр зазначив, що останнім часом фактично щодня під обстріл потрапляє дитячий садок, школа, коледж, університет чи наукова установа. "Тому безпека учасників освітнього процесу залишається першим пріоритетом. Під час повітряної тривоги укриття – безальтернативний варіант для кожної дитини й кожного дорослого. Освітній процес має бути організований відповідно до безпекової ситуації в кожній громаді", – додав він.

Поліція Києва повідомляє, що, за попередньою інформацією, внаслідок влучання ворожого БпЛА у будівлю школи в Солом’янському районі столиці в четвер вранці постраждалих немає. На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті.

"Ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з послідуючим загоранням. Зараз на місці події працюють поліцейські, вибухотехніки та рятувальники ДСНС", – йдеться в повідомленні поліції в Телеграм.

Як повідомлялося, внаслідок удару БпЛА по будівлі Національної академії наук 28 вересня почалася пожежа на верхніх поверхах. Відомо про двох загиблих.

25 вересня російські війська завдали удару дронами по ліцею в Іванкові Київській області.

21 вересня Запорізький національний університет і Сумський державний університет постраждали від російського обстрілу.

2 вересня РФ завдала удар по Національному університету харчових технологій в центрі Києва.