Понад 414 тисяч студентів розпочали вивчення "Основ національного спротиву"

З 1 жовтня 2026 року в закладах вищої та фахової передвищої освіти розпочалося навчання за дисципліною "Основи національного спротиву", у 2026/2027 навчальному році її вивчатимуть 414,2 тис. здобувачів освіти у 948 закладах, повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Згідно з повідомленням Міносвіти, дисципліну запроваджено у 275 закладах вищої освіти для 237 616 студентів та у 673 закладах фахової передвищої освіти для 176 615 здобувачів.

"Наше завдання спільно з іншими державними органами, яким підпорядковані заклади освіти, – забезпечити належні умови для впровадження "Основ національного спротиву": підготувати викладачів, надати закладам зрозумілі організаційні механізми та супроводжувати їх під час запуску дисципліни. Ми також враховуємо потреби приватних закладів освіти, які не мають органу управління в системі державної влади. Усі студенти мають отримати можливість якісно опановувати дисципліну незалежно від форми власності закладу, у якому вони навчаються", – зазначив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Зазначається, що програма навчальної дисципліни "Основи національного спротиву" спрямована на формування знань і навичок, необхідних для дій в умовах сучасних безпекових загроз, збереження життя і здоров'я, надання домедичної допомоги та готовності громадян до національного спротиву.

Там наголосили, що вивчення дисципліни не передбачає складання Військової присяги, проходження медичного огляду, прибуття до ТЦК та СП, перебування на полігонах сил оборони, здобуття військово-облікової спеціальності або набуття статусу військовозобов'язаного.

"Окремий напрям роботи – підготовка викладачів. МОН сформувало та направило до Міністерства оборони для опрацювання проєкт розрахунку щодо підвищення кваліфікації 541 викладача "Основ національного спротиву" у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міноборони", – йдеться в повідомленні.