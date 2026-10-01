Кабмін призначив Столярчука заступником міністра у справах громад

Кабінет міністрів України призначив Максима Столярчука заступником міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Також Любов Верету призначено заступником голови Державної служби України у справах дітей.

В той же час, Сергія Коршука звільнено з посади першого заступника голови Державної авіаційної служби України.