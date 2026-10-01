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Кабмін призначив Столярчука заступником міністра у справах громад

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Кабмін призначив Столярчука заступником міністра у справах громад

Кабінет міністрів України призначив Максима Столярчука заступником міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Також Любов Верету призначено заступником голови Державної служби України у справах дітей.

В той же час, Сергія Коршука звільнено з посади першого заступника голови Державної авіаційної служби України.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#кабмін #кадри #мінгромад
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