На Київщині за добу внаслідок атак пошкоджено 42 об'єкти, травмовано шістьох людей

Шість жителів Київської області травмовані внаслідок ворожих атак за останню добу, пошкоджено 42 об'єкти у шести районах області, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Ворог продовжує тероризувати Київщину та атакувати цивільні об'єкти області. За останню добу травмовано 6 жителів Київщини. Медики надають їм необхідну допомогу", – написав Ткаченко в Телеграм уранці в четвер.

За його словами, в Обухівському районі пошкоджено 24 об'єкти: 20 приватних домоволодінь, лінію електропередачі, заклад торгівлі та два транспортні засоби. Травмовано одну людину.

"Броварський район – 5 об'єктів: 3 приватні домоволодіння та 2 транспортні засоби. Травмовано 4 людей. Бучанський район – 7 об'єктів: 5 приватних домоволодінь та 2 транспортні засоби. Білоцерківський район – 3 об'єкти: 2 приватні домоволодіння та заклад освіти", – зазначається в повідомленні Ткаченка.

Натомість у Фастівському районі пошкоджено дві виробничо-господарські будівлі, а в Бориспільському районі пошкоджено одне приватне домоволодіння, травмовано одну людину.