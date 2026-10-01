Пасажири та поранений пілот літака Flydubai запобігли глобальній авіакатастрофі – Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що пасажири та поранений капітан рейсу Flydubai, який летів із Дубая до Ізраїлю, запобігли катастрофі, яка могла б стати "глобальною".

"Вони запобігли катастрофі, яка могла стати глобальною", – сказав Нетаньягу в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Нетаньягу назвав дії пасажирів, які допомогли затримати пілота-нападника та стабілізувати літак, "величезною мужністю, яка запобігла повторенню подій 11 вересня".

Відповідаючи на запитання про можливу причетність Ірану, прем'єр Ізраїлю заявив: "Поки зарано про це говорити".

За його словами, пілот-нападник наразі перебуває під слідством у Саудівській Аравії.

"Гадаю, його відправлять до Еміратів, звідки він родом або, принаймні, звідки він вилетів. Ми стежитимемо за розслідуванням і, можливо, візьмемо в ньому участь", – зазначив ізраїльський прем'єр.

Він додав, що слідчі з'ясують, чи були у нападника спільники або зв'язки з Іраном. "Ми дійдемо до суті", – зазначив Нетаньягу.

Він зазначив, що нападник "ненавидів ізраїльтян".

"Це фанатизм і ненависть неймовірного масштабу", – сказав прем'єр.

Раніше в інтерв'ю телеканалу CNN прем'єр-міністр Ізраїлю повідомив, що Єрусалим не отримував жодних попереджень чи розвідданих про інцидент, що готувався.

Він заявив, що поговорив із президентом ОАЕ, і той погодився, що Ізраїль має долучитися до розслідування.

Тим часом індійського пілота, капітана Сміта Маччхара, який отримав ножове поранення, під час спроби викрадення літака авіакомпанії Flydubai, на батьківщині вшановують як героя.

"Капітан Сміт Маччхар – герой", – написав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у соцмережі X. "Перед обличчям смертельної небезпеки, попри важке поранення, він проявив неймовірну мужність і непохитну рішучість, щоб захистити життя інших людей", – зазначив він.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше назвав Маччхара "справжнім героєм", зазначивши, що той продемонстрував "надзвичайну хоробрість" і врятував життя 174 осіб, які перебували на борту літака.

Посольство Індії в Ер-Ріяді повідомило, що "хоробрий індійський пілот" був госпіталізований до лікарні в Табуці на північному заході Саудівської Аравії, де йому надають медичну допомогу.

"Ми чекаємо на повну інформацію про стан його здоров'я, але за наявними даними, його стан стабільний. Ми сподіваємося, що він якнайшвидше одужає", – йдеться у повідомленні в X.

У середу вдень з літака в повітряному просторі Йорданії подали сигнал про надзвичайну ситуацію, зокрема про можливу спробу викрадення. За даними ізраїльської сторони, один із пілотів, громадянин Оману, поранив ножем іншого пілота, коли спробував перехопити управління літаком. У підсумку пілот і пасажири впоралися з нападником, а інші пілоти посадили літак у Саудівській Аравії, з якою Ізраїль не має дипломатичних відносин.