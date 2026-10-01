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Події

У Солом'янському районі Києва БпЛА влучив у школу, виникло загоряння, діти були в укритті – Кличко

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У Солом'янському районі Києва внаслідок влучання безпілотника в будівлю школи виникло загоряння, водночас діти на момент атаки перебували в укритті, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в Телеграм уранці в четвер.

Пізніше він додав, що у Солом’янському районі столиці зафіксоване ще одне влучання – у складські приміщення.

В Києві діяв "жовтий" рівень небезпеки (дронова загроза). Його було оголошено через 24 хвилини після відбою тривоги, яка тривала майже дві години.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що в Солом'янському районі зафіксовано влучання в заклад освіти. Інформація про постраждалих уточнюється.

#київ #діти #атака #школа
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